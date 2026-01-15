Муниципальная инспекция Батуми продолжает мониторинг строительных нарушений

15.01.2026 14:36





Муниципальная инспекция Батуми, Служба публичного надзора за строительством и безопасностью, продолжает мониторинг фактов строительных правонарушений.



Осуществляется выявление самовольного строительства и изучение объектов, возводимых с нарушением разрешительных условий, а также поэтапная проверка строительного процесса. По всем выявленным фактам нарушений начинается соответствующее административное производство.



Параллельно Служба публичного надзора за строительством и безопасностью проводит мониторинг нарушений правил безопасности. Проверки осуществляются в ежедневном режиме на различных локациях.





