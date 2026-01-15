Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Муниципальная инспекция Батуми продолжает мониторинг строительных нарушений


15.01.2026   14:36


Муниципальная инспекция Батуми, Служба публичного надзора за строительством и безопасностью, продолжает мониторинг фактов строительных правонарушений.

Осуществляется выявление самовольного строительства и изучение объектов, возводимых с нарушением разрешительных условий, а также поэтапная проверка строительного процесса. По всем выявленным фактам нарушений начинается соответствующее административное производство.

Параллельно Служба публичного надзора за строительством и безопасностью проводит мониторинг нарушений правил безопасности. Проверки осуществляются в ежедневном режиме на различных локациях.


