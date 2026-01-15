Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Батуми задержан мужчина, напавший на супермаркет


15.01.2026   15:02


По заявлению МВД, в Батуми задержан человек, совершивший нападение на один из супермаркетов.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый 14 января текущего года в Батуми напал на один из филиалов сети супермаркетов. Демонстрируя нож, он похитил деньги у кассира-оператора и попытался скрыться, однако был задержан полицией на месте происшествия и арестован в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

По данному факту начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.


