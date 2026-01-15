В Батуми задержан мужчина, напавший на супермаркет

По заявлению МВД, в Батуми задержан человек, совершивший нападение на один из супермаркетов.



«В ходе расследования установлено, что обвиняемый 14 января текущего года в Батуми напал на один из филиалов сети супермаркетов. Демонстрируя нож, он похитил деньги у кассира-оператора и попытался скрыться, однако был задержан полицией на месте происшествия и арестован в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.



По данному факту начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.





