Очередное вымогательство у бизнесмена в Марнеули: задержан один человек

15.01.2026 15:33





Полиция задержала 31-летнего мужчину по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателя в Марнеули. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Следствие установило, что задержанный от имени криминального авторитета терроризировал 58-летнего П.М, занимающегося мелким бизнесом. Требуя заплатить 4 тыс. долларов, он угрожал убийством ему и членам его семьи, а также уничтожением их имущества.



Злоумышленника задержали на основании решения суда.



Расследование продолжается по факту вымогательства в целях получения имущества в крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 181 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В случае подтверждения коммуникаций задержанного с криминальнными авторитетами, обвинения могут ужесточить.



Случаи криминального насилия в Квемо-Картли особенно участились в последние пару лет. Местные бизнесмены становятся жертвами рекитиров: совершаются покушения, поджоги машин или обстрелы витрин магазинов. Полиция регулярно проводит рейды против пособников «воров в законе», которые выступают организаторами террора. Как правило, исполнителей оперативно задерживают, однако заказчики остаются безнаказанными, поскольку находятся за границей.



Источник: Новости - Грузия

