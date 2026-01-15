Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Очередное вымогательство у бизнесмена в Марнеули: задержан один человек


15.01.2026   15:33


Полиция задержала 31-летнего мужчину по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателя в Марнеули. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что задержанный от имени криминального авторитета терроризировал 58-летнего П.М, занимающегося мелким бизнесом. Требуя заплатить 4 тыс. долларов, он угрожал убийством ему и членам его семьи, а также уничтожением их имущества.

Злоумышленника задержали на основании решения суда.

Расследование продолжается по факту вымогательства в целях получения имущества в крупном размере (пункт «в» части 2 статьи 181 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В случае подтверждения коммуникаций задержанного с криминальнными авторитетами, обвинения могут ужесточить.

Случаи криминального насилия в Квемо-Картли особенно участились в последние пару лет. Местные бизнесмены становятся жертвами рекитиров: совершаются покушения, поджоги машин или обстрелы витрин магазинов. Полиция регулярно проводит рейды против пособников «воров в законе», которые выступают организаторами террора. Как правило, исполнителей оперативно задерживают, однако заказчики остаются безнаказанными, поскольку находятся за границей.


