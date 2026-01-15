В 2025 году в Грузии проверили около 700 ветклиник, ветаптек и зоомагазинов

Национальное агентство продовольствия Грузии сообщает, что в 2025 году было проверено около 700 ветеринарных клиник, ветаптек и зоомагазинов. По данным ведомства, инспекторы провели более 1000 государственных проверок в ветеринарных учреждениях, в том числе в клиниках, использующих препараты, находящиеся под специальным контролем, а также в зоомагазинах и ветаптеках. Выявлено 28 правонарушений.



В агентстве отмечают, что контроль ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов будет активно продолжен и в текущем году.



Национальное агентство продовольствия призывает граждан сообщать о выявленных нарушениях на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 1501.



«Ни одно сообщение не останется без реагирования. Вместе защитим здоровье и жизнь наших четвероногих друзей», — говорится в заявлении агентства.





