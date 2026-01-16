Двое задержаны по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и насилии

По обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и насилии в отношении несовершеннолетнего правоохратели задержали в Тбилиси 2 лица - Д.Т., 2004 года рождения, и Н.Ф., также 2004 года рождения.



По данным Министерства внутренних дел, расследование ведется по статьям 117 и 126 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок до 7 лет.



«В ходе расследования было установлено, что обвиняемый Д.Т., на почве взаимной размолвки, применив холодное оружие, ранил Д.Ф., 1985 года рождения, и скрылся с места происшествия. Что касается обвиняемого Н.Г., то во время упомянутого конфликта он применил физическое насилие в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения. В результате оперативных и следственных мероприятий обвиняемые были задержаны по горячему следу», – говорится в информации.





