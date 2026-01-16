Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое задержаны по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и насилии


16.01.2026   11:38


По обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и насилии в отношении несовершеннолетнего правоохратели задержали в Тбилиси 2 лица - Д.Т., 2004 года рождения, и Н.Ф., также 2004 года рождения.

По данным Министерства внутренних дел, расследование ведется по статьям 117 и 126 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок до 7 лет.

«В ходе расследования было установлено, что обвиняемый Д.Т., на почве взаимной размолвки, применив холодное оружие, ранил Д.Ф., 1985 года рождения, и скрылся с места происшествия. Что касается обвиняемого Н.Г., то во время упомянутого конфликта он применил физическое насилие в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения. В результате оперативных и следственных мероприятий обвиняемые были задержаны по горячему следу», – говорится в информации.


