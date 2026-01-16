В Батуми элитную застройку подключают к морю через очистные сооружения

Строительная компания, которая почти завершила возведение многоквартирного дома в одном из самых престижных районов Батуми — на Мцванэ Концхи (Зелёном мысе), обратилась в мэрию с просьбой выдать разрешение на обустройство очистных сооружений для этого здания. В том же доме компания продаёт квартиры «премиум-класса», пишет телеграм-канал «Батумчик».



Цена одного квадратного метра здесь начинается от 1 500 долларов и увеличивается в зависимости от вида и этажности.



Компания поясняет, что очистное сооружение необходимы для надлежащего управления хозяйственно-фекальными сточными водами в новом жилом комплексе.



При этом в посёлках Зелёный мыс и Махинджаури до сих пор отсутствует централизованная канализационная система. Однако это не мешает строительным компаниям продавать здесь «премиальные» квартиры с видом на море и горы по высоким ценам.



Данное обстоятельство также не становится препятствием для мэрии, которая выдаёт разрешения на строительство многоквартирных домов в этих районах — иногда за счёт сноса двухэтажных жилых домов, а в ряде случаев и за счёт освоения хорошо озеленённых территорий.



Подобные решения уже привели город к серьёзным проблемам вдоль Нового бульвара Батуми — с вызовами, с которыми не смогли справиться ни жители этих домов, ни сама мэрия.



В летний туристический сезон на территории Нового бульвара периодически распространяется неприятный запах. Жители называют его запахом канализации, тогда как представители мэрии связывают его то с нестандартной свалкой, то со стандартными очистными сооружениями в районе Адлиа. В свою очередь, местные жители утверждают, что не менее тревожным является запах, исходящий из подвалов домов и от неочищенных шамбо-ям.



Проблема в том, что строительные компании не смогли обустроить и управлять так называемыми шамбо таким образом, чтобы они не создавали дискомфорта для города.



Эти опасения жителей в мэрии, по их словам, так же игнорируются, как и ранее — когда горожане предупреждали, что застройка без дворов и парковок «парализует город».



Тот факт, что мэрия не сделала выводов из этой негативной практики, может в будущем дать о себе знать и в виде запахов уже со стороны Зелёного мыса. Тем более что рядом с районами Зелёный мыс и Махинджаури находится, как сами чиновники называют, «визитная карточка Батуми» — Ботанический сад.



За последние годы здесь выдали разрешения на строительство десятков многоквартирных домов: многие уже построены, строительство других завершается. При этом неизвестно, каким образом каждая из компаний решила вопрос канализации в условиях отсутствия общей системы — через шамбо-ямы или с помощью очистных сооружений.



Компания, которая обратилась в мэрию за разрешением на строительство биологических очистных сооружений, завершает возведение 8-этажного жилого дома на Зелёном мысе, на возвышенности, по адресу: улица Кипарисовая, № 9–11.



Для получения разрешения компании необходимо было установить, подлежит ли проект процедуре оценки воздействия на окружающую среду.



«Поскольку в периферийных районах города, в том числе на улице Кипарисовой, канализационная система пока не обустроена, ООО “Thalassa Group” приняло решение использовать биологическое очистное сооружение для сточных вод с целью соблюдения санитарных норм и надлежащего управления образующимися хозяйственно-фекальными водами в новом жилом комплексе», — говорится в скрининг-отчёте, направленном компанией в Национальное агентство окружающей среды.



Согласно проекту, канализационная система жилого комплекса будет подключена к проектируемому очистному сооружению, которое обеспечит биологическую очистку сточных вод и последующий сброс очищенной воды в находящийся поблизости поверхностный водный объект.



Компания также заверяет Департамент экологического надзора, что оборудование, которое планируется использовать, не будет распространять неприятные запахи в жилой зоне:



«Проектируемая очистная установка представляет собой объекты закрытого типа, размещённые в надземном исполнении, в бетонном ограждённом пространстве. Такое конструктивное решение исключает распространение неприятных запахов и/или иных вредных факторов в жилой зоне. При правильной эксплуатации установка не вызывает загрязнения атмосферного воздуха, в том числе масштабного распространения газов, вызывающих неприятные запахи».



Из документа также следует, что водоотводящий объект в конечном итоге соединяется с Чёрным морем:



«Водоотводящий объект (незарегистрированный канал/естественный водоток) в итоге впадает в Чёрное море, однако с учётом эффективности очистки сточных вод в очистном сооружении, какого-либо существенного воздействия на окружающую среду не ожидается».



В скрининг-отчёте указано, что вопрос совместимости с прибрежной зоной Чёрного моря не требует отдельной оценки, поскольку прямое расстояние от исследуемой территории до береговой линии составляет около 1 023 метров, то есть объект расположен не настолько близко, чтобы оказывать прямое влияние.



В отчёте подробно рассмотрен ряд условий, при которых очистное сооружение должно эксплуатироваться таким образом, чтобы не создавать дискомфорта для населения. Подчёркивается, что при корректной эксплуатации это возможно.



Однако контроль за корректной эксплуатацией в будущем может вновь стать головной болью для мэрии — как это уже произошло с управлением шамбо-ямами в районе Нового бульвара.



Решением Национального агентства окружающей среды обустройство очистного сооружения для сточных вод ООО «Thalassa Group» не подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).





