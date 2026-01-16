Двум фигурантам дела о смертельном избиении учителя в Тбилиси ужесточили обвинения

Прокуратура Грузии предъявила более тяжкие обвинения двум подросткам по делу о смертельном нападении на учителя Гигу Авалиани: если ранее им вменялось недонесение о преступлении, теперь следствие обвиняет их в планировании избиения, что предусматривает наказание от 9 до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Нападение произошло 1 октября 2025 года в тбилисском районе ТЭВЗ: 26-летний Авалиани был избит возле дома, госпитализирован и спустя три недели скончался в реанимации, не приходя в сознание. По версии следствия, мотивом стал конфликт на почве ревности: 17-летний Александр Габашвили, якобы ревнуя к своей девушке, которая готовилась к экзаменам с Авалиани, спланировал нападение.



К концу года число задержанных фигурантов выросло до четырех. Прокуратура утверждала, что именно Габашвили нанес учителю смертельный удар тупым предметом по голове, а остальные фигуранты знали о готовящемся нападении, но не сообщили полиции.



Семья Авалиани с самого начала ставила под сомнение версию следствия, настаивая, что нападение было групповой жестокой акцией подростков. Мать погибшего учителя Эка Купатадзе привлекла к делу общественное внимание и провела в Тбилиси ряд протестных акций, требуя объективного расследования. Купатадзе анонсировала начало голодовки с 17 января и призвала к отставке генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе.



Протест семьи Авалиани ранее уже привел к беспрецедентному шагу для грузинской уголовной практики: пострадавшей стороне предоставили материалы дела.



Сопо Чиковани, мать одного из подростков, которым ужесточили обвинения, настаивает на невиновности сына.

«Моего ребенка использовали, чтобы его мать отказалась от своего намерения и не начинала голодовку», – заявила Чиковани в Facebook.



Она утверждает, что против него нет прямых доказательств, кроме переписки, где Габашвили уведомил друзей о своих планах. Женщина также планирует прибегнуть к протестной голодовке.



«Когда моего несовершеннолетнего сына несправедливо арестовали за сокрытие преступления, я не высказалась, как должна была высказаться мать. Это оказалось моей самой большой ошибкой и погубило моего сына. Я буду защищать его достоинство до конца», – добавила она.



Сейчас по статье о недонесении о преступлении проходит один фигурант дела — школьница, репититором которой был Авалиани. Ее бойфренду вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а двум его друзьям – подготовку умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц.





