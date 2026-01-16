Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по факту убийства женщины в Тбилиси


16.01.2026   21:32


Прокуратура Грузии по факту умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, предъявила обвинение одному лицу. Информацию распространяет пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 14 января в Тбилиси обвиняемый, из-за нетерпимости к равенству мужчины и женщины, нанес пострадавшей многочисленные ножевые ранения в различные части тела. В результате полученных ранений жертва скончалась на месте.

«В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье 109, подпункту «з» Уголовного кодекса Грузии , которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому в качестве меры пресечения заключения», - говорится в информации.


