Прожиточный минимум в Грузии снизили — почти на 5 лари
16.01.2026 21:39
Национальная служба статистики установила, что в декабре прошлого года прожиточный минимум составил 250,9 лари, заметили в BMG.
Это меньше, чем было в ноябре того же года. Для сравнения: в декабре 2024-го прожиточный минимум составлял 230,5 лари.
Что в этом минимуме. Минимальная продуктовая корзина, которая обеспечит нормативное питание трудоспособного мужчины и обеспечит его необходимым калориями, белками, жирами и углеводами.
