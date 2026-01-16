Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прожиточный минимум в Грузии снизили — почти на 5 лари


16.01.2026   21:39


Национальная служба статистики установила, что в декабре прошлого года прожиточный минимум составил 250,9 лари, заметили в BMG.

Это меньше, чем было в ноябре того же года. Для сравнения: в декабре 2024-го прожиточный минимум составлял 230,5 лари.

Что в этом минимуме. Минимальная продуктовая корзина, которая обеспечит нормативное питание трудоспособного мужчины и обеспечит его необходимым калориями, белками, жирами и углеводами.


