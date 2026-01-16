Прожиточный минимум в Грузии снизили — почти на 5 лари

16.01.2026 21:39





Национальная служба статистики установила, что в декабре прошлого года прожиточный минимум составил 250,9 лари, заметили в BMG.



Это меньше, чем было в ноябре того же года. Для сравнения: в декабре 2024-го прожиточный минимум составлял 230,5 лари.



Что в этом минимуме. Минимальная продуктовая корзина, которая обеспечит нормативное питание трудоспособного мужчины и обеспечит его необходимым калориями, белками, жирами и углеводами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





