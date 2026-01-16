Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пожар произошел в автомастерской в Тбилиси


16.01.2026   22:14


Пожар произошел сегодня в автомастерской на улице Любляна в Дигомском массиве на окраине Тбилиси.

Огонь стремительно охватил ангар, крытый легкими пластиковыми конструкциями. Над местом поднялся густой столб дыма, который было видно из разных районов города.

К настоящему времени пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал. О масштабах ущерба до сих пор не сообщалось.

Причины произошедшего установит следствие. По словам нескольких очевидцев, пожару предшествовал взрыв.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна