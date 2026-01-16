Пожар произошел в автомастерской в Тбилиси

Пожар произошел сегодня в автомастерской на улице Любляна в Дигомском массиве на окраине Тбилиси.



Огонь стремительно охватил ангар, крытый легкими пластиковыми конструкциями. Над местом поднялся густой столб дыма, который было видно из разных районов города.



К настоящему времени пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал. О масштабах ущерба до сих пор не сообщалось.



Причины произошедшего установит следствие. По словам нескольких очевидцев, пожару предшествовал взрыв.





