Пожар произошел в автомастерской в Тбилиси
16.01.2026 22:14
Пожар произошел сегодня в автомастерской на улице Любляна в Дигомском массиве на окраине Тбилиси.
Огонь стремительно охватил ангар, крытый легкими пластиковыми конструкциями. Над местом поднялся густой столб дыма, который было видно из разных районов города.
К настоящему времени пожар ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал. О масштабах ущерба до сих пор не сообщалось.
Причины произошедшего установит следствие. По словам нескольких очевидцев, пожару предшествовал взрыв.
