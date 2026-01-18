Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержаны 14 иностранцев, пребывавших в Грузии нелегально


18.01.2026   13:18


Сотрудники Миграционной службы и пограничной полиции задержали в Грузии 14 иностранных граждан без законных оснований

В результате совместно проведенных комплексных мероприятий Миграционная служба Министерства внутренних дел и пограничная полиция задержали в общей сложности 14 граждан Бангладеш, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Марокко.

Установлено, что задержанные находились в стране без законных оснований, с учетом Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они нарушили условия, предусмотренные процедурой предоставления убежища, и находились в стране в течение нескольких лет без законных оснований.

Задержанные не использовали условия, указанные в решении о высылке, которые подразумевают добровольный выезд из страны, в результате чего Миграционная служба Министерства внутренних дел приняла решение о задержании указанных лиц.

Для обеспечения исполнения решения задержанные в настоящее время содержатся во временном центре размещения Миграционной службы с целью их последующего возвращения в страну происхождения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна