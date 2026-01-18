|
Задержаны 14 иностранцев, пребывавших в Грузии нелегально
18.01.2026 13:18
Сотрудники Миграционной службы и пограничной полиции задержали в Грузии 14 иностранных граждан без законных оснований
В результате совместно проведенных комплексных мероприятий Миграционная служба Министерства внутренних дел и пограничная полиция задержали в общей сложности 14 граждан Бангладеш, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Марокко.
Установлено, что задержанные находились в стране без законных оснований, с учетом Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они нарушили условия, предусмотренные процедурой предоставления убежища, и находились в стране в течение нескольких лет без законных оснований.
Задержанные не использовали условия, указанные в решении о высылке, которые подразумевают добровольный выезд из страны, в результате чего Миграционная служба Министерства внутренних дел приняла решение о задержании указанных лиц.
Для обеспечения исполнения решения задержанные в настоящее время содержатся во временном центре размещения Миграционной службы с целью их последующего возвращения в страну происхождения.
