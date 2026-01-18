Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На прибрежной территории в Батуми продолжается демонтаж объектов


18.01.2026   21:17


«Бульвар Батуми» сообщает, что на прибрежной полосе продолжается демонтаж ещё одного объекта и освобождение занимаемого им пространства.

Срок аренды данного строения, предусмотренный договором, истёк. После официального уведомления владельца со стороны соответствующей службы «Бульвара Батуми» и на основании достигнутой договорённости было принято решение о демонтаже.

Демонтажные работы проводятся с полным соблюдением действующего законодательства и включают вывоз строительных конструкций, благоустройство территории и освобождение общественного пространства.

Процесс осуществляется поэтапно и охватывает все объекты, расположенные на территории бульвара, срок арендных договоров которых завершён.


