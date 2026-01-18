На прибрежной территории в Батуми продолжается демонтаж объектов

«Бульвар Батуми» сообщает, что на прибрежной полосе продолжается демонтаж ещё одного объекта и освобождение занимаемого им пространства.



Срок аренды данного строения, предусмотренный договором, истёк. После официального уведомления владельца со стороны соответствующей службы «Бульвара Батуми» и на основании достигнутой договорённости было принято решение о демонтаже.



Демонтажные работы проводятся с полным соблюдением действующего законодательства и включают вывоз строительных конструкций, благоустройство территории и освобождение общественного пространства.



Процесс осуществляется поэтапно и охватывает все объекты, расположенные на территории бульвара, срок арендных договоров которых завершён.





