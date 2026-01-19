|
На некоторых участках автомагистралей действуют ограничения движения
19.01.2026 11:41
Из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автомобильных дорог введены специальные режимы движения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.
В связи с гололёдом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на следующих участках:
участок Гудаури (Почта) – Коби автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс;
участки Кода – село Алгети и Айазма – Ниноцминда автодороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;
перевал Накерала;
дорога Сачхере–Рача;
дорога Парцхиси–Тетрицкаро;
дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;
участок Опитара – Меле автодороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;
участок Корениши – Шови автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;
участок Джвари – Ушгули автодороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.
Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:
Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;
участок курорт Годердзи – Уткисубани автодороги Батуми–Ахалцихе;
участок Корша – Шатили;
участок Ушгули – Ласдили.
Движение разрешено только для высокопроходимого автотранспорта на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе.
На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.
