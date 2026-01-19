Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На некоторых участках автомагистралей действуют ограничения движения


19.01.2026   11:41


Из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автомобильных дорог введены специальные режимы движения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.

В связи с гололёдом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на следующих участках:

участок Гудаури (Почта) – Коби автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс;

участки Кода – село Алгети и Айазма – Ниноцминда автодороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;

перевал Накерала;

дорога Сачхере–Рача;

дорога Парцхиси–Тетрицкаро;

дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;

участок Опитара – Меле автодороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;

участок Корениши – Шови автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;

участок Джвари – Ушгули автодороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.

Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:

Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;

участок курорт Годердзи – Уткисубани автодороги Батуми–Ахалцихе;

участок Корша – Шатили;

участок Ушгули – Ласдили.

Движение разрешено только для высокопроходимого автотранспорта на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе.

На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.


