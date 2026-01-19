На некоторых участках автомагистралей действуют ограничения движения

Из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автомобильных дорог введены специальные режимы движения. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.



В связи с гололёдом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на следующих участках:



участок Гудаури (Почта) – Коби автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс;



участки Кода – село Алгети и Айазма – Ниноцминда автодороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;



перевал Накерала;



дорога Сачхере–Рача;



дорога Парцхиси–Тетрицкаро;



дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;



участок Опитара – Меле автодороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;



участок Корениши – Шови автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;



участок Джвари – Ушгули автодороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.



Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:



Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;



участок курорт Годердзи – Уткисубани автодороги Батуми–Ахалцихе;



участок Корша – Шатили;



участок Ушгули – Ласдили.



Движение разрешено только для высокопроходимого автотранспорта на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе.



На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.







