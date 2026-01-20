В Тбилиси и на прилегающих территориях продолжается обработка дорог технической солью - Мэрия

По данным мэрии Тбилиси, из-за обильных осадков соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают работать в чрезвычайном режиме.



По их информации, с вечера 17 января в столице и на прилегающих территориях ведется непрерывная расчистка дорог.



«В течение всей ночи обрабатывались технической солью как центральные, так и второстепенные и третьестепенные улицы. В рабочем процессе задействовано более 100 единиц спецтехники и более 400 сотрудников.



Наряду с представителями «Тбилсервис групп» мобилизованы сотрудники соответствующих служб районных управ и мэрии. Проводится постоянный мониторинг, обход районов и соответствующее реагирование.



В случае перебоев в дорожно-транспортном движении можете передать информацию на горячую линию «Тбилсервис групп» - 2 61 90 50 и горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22», - говорится в информации.





