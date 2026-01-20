Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси приостановлена работа кофейного предприятия из-за грубых нарушений


20.01.2026   16:28


Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило деятельность кофейного предприятия из-за грубых нарушений.

Инспекторы тбилисского департамента Агентства в рамках государственного контроля провели внеплановую проверку на кофейном предприятии ООО «Трейдери» (г. Тбилиси, ул. Квалони №1, ИНН 404505905).

В ходе инспекции было установлено, что бизнес-оператор осуществлял производство кофе (обжарка, помол, фасовка) под брендами «Villa» и «Villa Goldi» без регистрации в реестре экономической деятельности. При этом в качестве сырья, наряду с кофейными зёрнами, использовался жареный горох. Готовая продукция реализовывалась в небольших торговых точках.

Также были выявлены критические несоответствия, в том числе нарушения правил маркировки и прослеживаемости продукции.

В связи с выявленными нарушениями бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до полного устранения несоответствий, сообщает Национальное агентство продовольствия.


