В Тбилиси приостановлена работа кофейного предприятия из-за грубых нарушений

Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило деятельность кофейного предприятия из-за грубых нарушений.



Инспекторы тбилисского департамента Агентства в рамках государственного контроля провели внеплановую проверку на кофейном предприятии ООО «Трейдери» (г. Тбилиси, ул. Квалони №1, ИНН 404505905).



В ходе инспекции было установлено, что бизнес-оператор осуществлял производство кофе (обжарка, помол, фасовка) под брендами «Villa» и «Villa Goldi» без регистрации в реестре экономической деятельности. При этом в качестве сырья, наряду с кофейными зёрнами, использовался жареный горох. Готовая продукция реализовывалась в небольших торговых точках.



Также были выявлены критические несоответствия, в том числе нарушения правил маркировки и прослеживаемости продукции.



В связи с выявленными нарушениями бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до полного устранения несоответствий, сообщает Национальное агентство продовольствия.





