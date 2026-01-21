|
Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах
21.01.2026 11:03
В результате проведённых очистных работ на участке Гудаури (Почта) – Коби автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс восстановлено движение лёгкого автотранспорта.
Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.
Что касается других направлений, по их информации, из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автодорог введены специальные режимы движения.
«В частности, из-за гололёда, сильного снегопада и сложных метеорологических условий ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на следующих участках:
— участок Гудаури (Почта) – Коби автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс;
— участок транспортная развязка Ахалсопели – транспортная развязка Борити автомобильной дороги Тбилиси–Сенаки–Леселидзе;
— участок км 1 – км 106 автомобильной дороги Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони;
— участки Кода – с. Алгети и км 110 – км 146 автомобильной дороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;
— перевал Накерала;
— дорога Сачхере–Рача;
— автомобильная дорога Парцхиси–Тетрицкаро;
— автомобильная дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;
— участок Офитара – Мелеси автомобильной дороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;
— участок Корениши – Шови автомобильной дороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;
— участок Джвари – Ушгули автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.
Из-за лавиноопасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта:
— на перевале Паравани;
— на участке моста Паксадзе – Уткисубани автомобильной дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе;
— на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;
— на участке Корша – Шатили;
— на участке Ушгули – Ласдили.
Движение разрешено только для высокопроходимого автотранспорта на участке км 50 – км 85 автомобильной дороги Батуми–Ахалцихе.
На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется без ограничений», — говорится в сообщении.
