Департамент автодорог распространяет информацию о текущей ситуации на дорогах

21.01.2026 11:03





В результате проведённых очистных работ на участке Гудаури (Почта) – Коби автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс восстановлено движение лёгкого автотранспорта.



Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.



Что касается других направлений, по их информации, из-за интенсивного снегопада и сложных метеорологических условий на отдельных участках автодорог введены специальные режимы движения.



«В частности, из-за гололёда, сильного снегопада и сложных метеорологических условий ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на следующих участках:

— участок Гудаури (Почта) – Коби автомобильной дороги Мцхета–Степанцминда–Ларс;

— участок транспортная развязка Ахалсопели – транспортная развязка Борити автомобильной дороги Тбилиси–Сенаки–Леселидзе;

— участок км 1 – км 106 автомобильной дороги Гоми–Сачхере–Чиатура–Зестафони;

— участки Кода – с. Алгети и км 110 – км 146 автомобильной дороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;

— перевал Накерала;

— дорога Сачхере–Рача;

— автомобильная дорога Парцхиси–Тетрицкаро;

— автомобильная дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;

— участок Офитара – Мелеси автомобильной дороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;

— участок Корениши – Шови автомобильной дороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;

— участок Джвари – Ушгули автомобильной дороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.



Из-за лавиноопасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта:

— на перевале Паравани;

— на участке моста Паксадзе – Уткисубани автомобильной дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе;

— на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;

— на участке Корша – Шатили;

— на участке Ушгули – Ласдили.



Движение разрешено только для высокопроходимого автотранспорта на участке км 50 – км 85 автомобильной дороги Батуми–Ахалцихе.



На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется без ограничений», — говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





