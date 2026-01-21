Движение по проспекту Руставели в ночное время будет ограничено

21.01.2026 17:19





В связи с демонтажем новогодней иллюминации, на проспекте Руставели 22 января с 00:00 до 06:00 будет ограничено дорожное движение.



Движение автотранспорта будет осуществляться по улицам Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили; с проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе и Зандукели, а затем с использованием улиц Барнова, Гогебашвили и братьев Какабадзе.



С других улиц района Мтацминда выезд на проспект Меликишвили и к территории станции метро «Руставели» будет возможен через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы движение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.



Автомобили, следующие от прилегающей территории станции метро «Руставели» в сторону площади Свободы, после разворота на проспекте Руставели у «оливкового дерева» будут двигаться по улице Михаила Джавахишвили и по правому берегу реки Мтквари.





