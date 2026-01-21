|
В Имерети полицейские подрались из-за песни Шуфутинского
21.01.2026 17:23
В Имерети сотрудники полиции подрались друг с другом во время застолья по случаю праздника Крещения. Причиной конфликта стали песни Михаила Шуфутинского.
Инцидент произошёл в ресторане «Моцамета». По имеющейся информации, сотрудники охранной полиции заказали у музыкантов так называемые «воровские» песни Шуфутинского. В то же время сотрудники криминальной полиции, находившиеся за соседним столом, потребовали включить другую музыку, после чего между сторонами начался конфликт.
Очевидцы сообщают, что сначала последовали оскорбления и бросание предметов, а затем конфликт перерос в рукопашную драку, которая продолжилась уже во дворе ресторана.
В отделении полиции Ткибули, расположенном примерно в 30 метрах от ресторана, от комментариев по инциденту отказались.
Между тем, по информации прокуратуры, в одном из ресторанов Ткибули сотрудник МВД и сопровождавшие его лица нанесли словесные и физические оскорбления двум сотрудникам охранной полиции.
По факту происшествия начато расследование по статье 126, часть первая, прима, подпункты «ბ» и «გ» Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за групповое насилие в отношении двух и более лиц.
