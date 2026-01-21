Смертельное ДТП в Гонио: водитель приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы

Батумский городской суд приговорил обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу о дорожно-транспортном происшествии в Гонио, в результате которого погибли три женщины, находившиеся в его автомобиле.



Речь идёт об аварии, произошедшей 14 июня 2025 года. По версии прокуратуры, обвиняемый, двигаясь с превышением скорости из Батуми в направлении Сарпи, не справился с управлением и врезался в стоявший грузовой автомобиль.



Водителю было предъявлено обвинение по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее гибель двух и более человек.





