Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Смертельное ДТП в Гонио: водитель приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы


21.01.2026   17:51


Батумский городской суд приговорил обвиняемого к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу о дорожно-транспортном происшествии в Гонио, в результате которого погибли три женщины, находившиеся в его автомобиле.

Речь идёт об аварии, произошедшей 14 июня 2025 года. По версии прокуратуры, обвиняемый, двигаясь с превышением скорости из Батуми в направлении Сарпи, не справился с управлением и врезался в стоявший грузовой автомобиль.

Водителю было предъявлено обвинение по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее гибель двух и более человек.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна