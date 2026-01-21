Один человек задержан в связи с инцидентом у публичной школы №51

В связи с инцидентом у Публичной школы №51 в Тбилиси сотрудниками полиции задержано одно лицо.



Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, задержанный находился в агрессивном состоянии.



В социальных сетях были размещены кадры, на которых видно, что сотрудники полиции применили специальное средство, т. н. спрей, после чего произошел арест мужчины.



По существующей информации, мужчина сначала врезался на автомобиле в железный барьер, после чего вышел из машины и стал угрожать ножом. Он был вооружен двумя ножами и говорил сотрудникам полиции: «Не подходите, не то я убью себя!».





