Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан в связи с инцидентом у публичной школы №51


21.01.2026   20:07


В связи с инцидентом у Публичной школы №51 в Тбилиси сотрудниками полиции задержано одно лицо.

Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, задержанный находился в агрессивном состоянии.

В социальных сетях были размещены кадры, на которых видно, что сотрудники полиции применили специальное средство, т. н. спрей, после чего произошел арест мужчины.

По существующей информации, мужчина сначала врезался на автомобиле в железный барьер, после чего вышел из машины и стал угрожать ножом. Он был вооружен двумя ножами и говорил сотрудникам полиции: «Не подходите, не то я убью себя!».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна