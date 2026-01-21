|
|
|
Суд оставил в заключении 13 человек, задержанных в связи с событиями 4 октября
21.01.2026 20:10
Тбилисский городской суд оставил в заключении 13 человек, задержанных в связи с событиями 4 октября у президентской резиденции на улице Атонели.
На сегодняшнем процессе была пересмотрена мера пресечения в отношении задержанных, а также исследованы видео-доказательства.
Дело рассматривала судья Тамар Махароблидзе.
Прокуратура выступала с ходатайством о том, чтобы обвиняемые были оставлены под стражей, адвокаты же настаивали на том, что необходимости в этом нет, и мера пресечения должны быть изменена на залог.
В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил обвиняемых в заключении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна