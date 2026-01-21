Суд оставил в заключении 13 человек, задержанных в связи с событиями 4 октября

21.01.2026 20:10





Тбилисский городской суд оставил в заключении 13 человек, задержанных в связи с событиями 4 октября у президентской резиденции на улице Атонели.



На сегодняшнем процессе была пересмотрена мера пресечения в отношении задержанных, а также исследованы видео-доказательства.



Дело рассматривала судья Тамар Махароблидзе.



Прокуратура выступала с ходатайством о том, чтобы обвиняемые были оставлены под стражей, адвокаты же настаивали на том, что необходимости в этом нет, и мера пресечения должны быть изменена на залог.



В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил обвиняемых в заключении.





