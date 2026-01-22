Каменную брусчатку c улиц Батуми бесплатно передадут церквям

22.01.2026 11:08





Сакребуло Батуми на ближайшем заседании рассмотрит предложение мэрии о безвозмездной передаче церквям вторичной брусчатки, находящейся в муниципальной собственности.



Согласно документу, речь идёт о 3 300 квадратных метрах бывшей в употреблении брусчатки, демонтированной на разных улицах Батуми в ходе дорожных реабилитационных работ. Вместо неё проезжие части были заасфальтированы, при этом в материалах отмечается, что асфальт считается менее экологичным покрытием.



В проекте решения указано, что демонтированная брусчатка будет передана Патриархии Грузии и использована для благоустройства дворов храмов и монастырей.



Распределение брусчатки предлагается следующим образом:



- 800 кв. м – для Храма Цминда Самеба и монастырского комплекса в Батуми;



- 2 000 кв. м – для Храма и монастыря Преображения Господня в поселке Ахалшени;



- 500 кв. м – для храма Трёх Святителей (Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова и Святого Иоанна Златоуста) в Бобоквати.



В пояснительной записке подчёркивается, что передача имущества на безвозмездной основе осуществляется в рамках полномочий, предусмотренных Кодексом местного самоуправления, а окончательное решение находится в компетенции Сакребуло.





