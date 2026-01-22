|
Социально незащищенные семьи в Батуми просят обеспечить их дровами на зиму
22.01.2026 11:17
В зимний период часть социально уязвимых семей обращается в мэрию Батуми с просьбой о предоставлении дров. Сколько именно человек подали такие заявки в этом году, в мэрии не уточнили. При этом сообщили, что в период с сентября по декабрь 2025 года дровами были обеспечены 50 семей.
В мэрии поясняют, что дрова передаются социально уязвимым семьям только в том случае, если службе озеленения удается получить топливную древесину в результате обработки спиленных или поврежденных деревьев.
При этом в предыдущие годы мэрия указывала, что для таких семей предусматривался определенный запас дров.
«Передача дров социально уязвимым семьям осуществляется исключительно при наличии топливного материала, полученного в результате обработки деревьев, спиленных или обрезанных службой озеленения по необходимости. Обеспечение дровами продолжается по мере поступления заявлений с учетом социального рейтинга. С сентября по декабрь 2025 года дрова получили 50 семей», – сообщили в мэрии Батуми.
