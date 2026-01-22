|
В Восточной Грузии раскрыли факт незаконной торговли просроченными продуктами
22.01.2026 12:36
Следственная служба Минфина Грузии раскрыла незаконную торговлю просроченными продуктами в селе Квемо-Гургени Лагодехского района.
По данным ведомства, местный житель с 2025 года закупал просроченную фирменную продукцию, самодельным штампом менял сроки годности и продавал товары со двора своего дома. Хотя продукты годились на корм животным, они представляли угрозу для здоровья и жизни человека.
Из магазина нарушителя изъяли сотни наименований товаров: полуфабрикаты, йогурты, сыры, колбасы, снеки, кондитерские изделия, бакалею, пиво и т.д.
Также в качестве вещдоков к делу приобщили деньги, полученные от продаж, и самодельный штамп для изменения сроков годности.
Мужчина был задержан. Следствие продолжается по части 1 статьи 198 УК Грузии – производство, ввоз или реализация опасной для жизни и здоровья продукции, либо незаконное использование этикеток на такую продукцию. За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
