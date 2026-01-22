|
В Тбилиси закрыли индийскую кухню за нарушение санитарных норм и работу без регистрации
22.01.2026 19:30
Национальное агентство продовольствия Грузии временно закрыло ресторан навынос Strips Club, работавший в Тбилиси без регистрации и с нарушением санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Объект, расположенный на улице Шалвы Нуцубидзе, ведомство называет «индийской кухней», хотя в профиле приложения Wolt указано, что он специализируется на американском меню — куриных стрипсах, крыльях и картошке фри. Регистрационное имя предприятия «Аакаш фуд».
«В индийской кухне были выявлены критические несоответствия: грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, несоблюдение правил предоставления информации о продуктах потребителям (маркировки), а также деятельность предпринимателя без регистрации», – информирует агентство.
Контролеры показали кадры с черным маслом из фритюрниц, грязными рабочими поверхностями и продуктами, хранившимися на улице.
Оператора объекта оштрафовали, а производственный процесс приостановили до полного устранения нарушений.
