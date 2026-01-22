Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси закрыли индийскую кухню за нарушение санитарных норм и работу без регистрации


22.01.2026   19:30


Национальное агентство продовольствия Грузии временно закрыло ресторан навынос Strips Club, работавший в Тбилиси без регистрации и с нарушением санитарно-гигиенических норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект, расположенный на улице Шалвы Нуцубидзе, ведомство называет «индийской кухней», хотя в профиле приложения Wolt указано, что он специализируется на американском меню — куриных стрипсах, крыльях и картошке фри. Регистрационное имя предприятия «Аакаш фуд».

«В индийской кухне были выявлены критические несоответствия: грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, несоблюдение правил предоставления информации о продуктах потребителям (маркировки), а также деятельность предпринимателя без регистрации», – информирует агентство.

Контролеры показали кадры с черным маслом из фритюрниц, грязными рабочими поверхностями и продуктами, хранившимися на улице.

Оператора объекта оштрафовали, а производственный процесс приостановили до полного устранения нарушений.


