В Озургети загорелся микроавтобус: есть пострадавший

22.01.2026 22:03





В Озургети, в начале улицы Грибоедова, перед одним из магазинов, загорелся микроавтобус.



Один человек получил лёгкие травмы.



На месте работают спасательные и пожарные бригады. По словам очевидцев, возгорание локализовано, продолжаются работы по его тушению.



Причины пожара на данный момент неизвестны.





