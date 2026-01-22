|
В Озургети загорелся микроавтобус: есть пострадавший
22.01.2026 22:03
В Озургети, в начале улицы Грибоедова, перед одним из магазинов, загорелся микроавтобус.
Один человек получил лёгкие травмы.
На месте работают спасательные и пожарные бригады. По словам очевидцев, возгорание локализовано, продолжаются работы по его тушению.
Причины пожара на данный момент неизвестны.
