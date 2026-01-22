Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
22.01.2026   22:54


Муниципальная инспекция продолжает борьбу с незаконной уличной торговлей и захватом общественных пространств

Муниципальная инспекция продолжает мониторинг фактов самовольного ограничения общественных мест и незаконной уличной торговли. На этот раз за несанкционированную коммерческую деятельность торговцы были предупреждены в районе улицы Инасаридзе и обязаны убрать товар с занимаемой территории. После предупреждения часть продавцов оперативно свернула торговлю и убрала выставленную продукцию.

Самовольное ограничение пользования общественными пространствами влечёт за собой штраф в размере 500 лари для физических лиц и 2 000 лари для юридических лиц.

Незаконная реализация товаров на тротуарах и в общественных местах искажает облик туристического города и препятствует безопасному передвижению граждан.

Оперативные группы административного надзора Муниципальной инспекции осуществляют контроль за уличной торговлей ежедневно.


