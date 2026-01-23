Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Нацагентство продовольствия начало проверку в связи с продуктом детского питания «Picot»


23.01.2026   10:12


Национальное агентство продовольствия уже начало проверку в связи с импортируемым продуктом детского питания «Picot».

Как заявляет агентство, несмотря на то, что по данному продукту не поступало официального уведомления по системе быстрого оповещения Европейской комиссии RASFF, учитывая максимальные меры предосторожности, агентство ведет надзор за изъятием из сети реализации конкретных партий продукции: Picot 1 400G – 8000003312; Picot 1 800G -8000003297; Picot 2 800G -8000003280.

«Агентство также призывает потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если она была приобретена», - говорится в информации.


