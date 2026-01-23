Финское СМИ: компания, расположенная на окраине Тбилиси, отправляла в РФ санкционные запчасти

Финская телерадиокомпания Yle публикует статью под заголовком «Секретный план Путина: как Россия обходит санкции ради запчастей Wärtsilä». В материале утверждается, что Россия создала глобальную сеть, которая позволяет ей получать запчасти к двигателям финской компании Wärtsilä, несмотря на санкции. По данным отдела журналистских расследований Yle MOT, в 2023–2025 годах в Россию поступило деталей Wärtsilä на сумму около шести миллионов евро.



В сеть, созданную Россией, входят десятки компаний-посредников. Почти 60 российских фирм приобрели запчасти Wärtsilä с начала войны в Украине. В компании утверждают, что пытаются этому помешать.



Теневые суда, которые участвуют в транспортировке российской нефти и, таким образом, финансируют войну в Украине, также используют продукцию финской компании.



Один из ключевых посредников – компания Arnika Trade LLC, расположенная на окраине Тбилиси, столицы Грузии. Компания отправила в Россию запчастей для двигателей Wärtsilä на сумму более миллиона евро. Среди стран отправления указываются, в частности, Китай, ОАЭ, Индия и даже Мальдивы, утверждается в статье.



Единственный клиент Arnika – российская компания Elite Shipping, которая, в свою очередь, сотрудничает, например, с Prime Shipping, одним из крупнейших российских перевозчиков нефти и нефтепродуктов.



Wärtsilä ушла с российского рынка вскоре после начала войны в Украине в 2022 году. Более того, в договорах компании есть пункт, запрещающий клиентам дальнейший экспорт продукции в РФ. В компании Wärtsilä заявляют, что компания серьезно относится к санкциям, однако на рынке есть участники, которые обходят их.



По данным Yle, двигатели Wärtsilä установлены как минимум на 30 судах из санкционного списка ЕС, общее число может быть больше. Запчасти Wärtsilä могли поступать ко всем ключевым участникам российского морского и теневого флота, что позволяет продолжать санкционную торговлю нефтью и увеличивать военный бюджет России, говорится в статье.





