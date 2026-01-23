В 2025 году выявлено 805 фактов незаконного вылова рыбы

Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в рамках борьбы с браконьерством в период с 1 января по 31 декабря 2025 года выявили 805 фактов незаконного рыболовства.

Из них 368 случаев содержат признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.



➡ Общий объем рыбы, незаконно добытой браконьерами, превысил 700 кг.



В большинстве случаев браконьеры использовали запрещенные орудия лова, такие как сети жаберного типа и электроудочки.



Для Департамента экологического надзора предотвращение, выявление и пресечение фактов незаконного рыболовства является приоритетом. В последние годы активно проводится процесс усиления ведомства, который включает:



• приобретение современного оборудования;

• внедрение электронных систем;

• улучшение условий труда сотрудников;

• строительство и реабилитацию региональных офисов;

• переподготовку персонала с целью повышения теоретических и практических знаний.





Параллельно большое внимание уделяется фото- и видеоматериалам, распространяемым в социальных сетях, на которые осуществляется оперативное реагирование.



В борьбе с браконьерством уже успешно используются:

• автомобили повышенной проходимости;

• багги;

• различные типы лодок и катеров;

• дроны;

• фотоловушки;

• тепловизоры и термобинокли.



Благодаря усилению возможностей департамента и активному внедрению современных технологий стало возможным круглосуточное выявление и пресечение браконьерства на значительно большем количестве локаций.



Рост числа выявленных фактов незаконного рыболовства в последние годы является результатом усиленного контроля.

Так, в 2024 году департамент выявил 653 факта, из которых 275 содержали признаки уголовного преступления.

В 2025 году сотрудники департамента по всей стране выявили и пресекли на 152 случая больше, чем годом ранее.





