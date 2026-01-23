|
В 2025 году выявлено 805 фактов незаконного вылова рыбы
23.01.2026 14:03
Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в рамках борьбы с браконьерством в период с 1 января по 31 декабря 2025 года выявили 805 фактов незаконного рыболовства.
Из них 368 случаев содержат признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.
➡ Общий объем рыбы, незаконно добытой браконьерами, превысил 700 кг.
В большинстве случаев браконьеры использовали запрещенные орудия лова, такие как сети жаберного типа и электроудочки.
Для Департамента экологического надзора предотвращение, выявление и пресечение фактов незаконного рыболовства является приоритетом. В последние годы активно проводится процесс усиления ведомства, который включает:
• приобретение современного оборудования;
• внедрение электронных систем;
• улучшение условий труда сотрудников;
• строительство и реабилитацию региональных офисов;
• переподготовку персонала с целью повышения теоретических и практических знаний.
Параллельно большое внимание уделяется фото- и видеоматериалам, распространяемым в социальных сетях, на которые осуществляется оперативное реагирование.
В борьбе с браконьерством уже успешно используются:
• автомобили повышенной проходимости;
• багги;
• различные типы лодок и катеров;
• дроны;
• фотоловушки;
• тепловизоры и термобинокли.
Благодаря усилению возможностей департамента и активному внедрению современных технологий стало возможным круглосуточное выявление и пресечение браконьерства на значительно большем количестве локаций.
Рост числа выявленных фактов незаконного рыболовства в последние годы является результатом усиленного контроля.
Так, в 2024 году департамент выявил 653 факта, из которых 275 содержали признаки уголовного преступления.
В 2025 году сотрудники департамента по всей стране выявили и пресекли на 152 случая больше, чем годом ранее.
