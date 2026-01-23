В Кобулети стартует проектирование многофункционального спортивного комплекса

В Кобулети начинается этап проектирования многофункционального спортивного комплекса. Проектные работы выполнит компания «Building House», ставшая победителем соответствующего конкурса. Завершение проектирования запланировано на лето 2026 года.



В рамках проекта предусмотрено создание спортивного комплекса, рассчитанного на 500 зрителей. Он будет включать многофункциональный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы для различных видов спорта, тренажёрные и фитнес-пространства.



Кроме того, в селе Хуцубани Кобулетского муниципалитета будет обустроено регбийное поле. В рамках проекта предусмотрен демонтаж изношенной инфраструктуры существующего поля и строительство нового поля с искусственным покрытием, рассчитанного на 250 зрителей, с сопутствующей инфраструктурой. Также будет возведено административное здание площадью 450 кв. м, где разместятся раздевалки, санитарные узлы, душевые, помещения для судей, тренеров и врачей, а также другие вспомогательные пространства.



Проект также должен предусматривать благоустройство территории: озеленение, организацию систем пожарной безопасности, наружного освещения и водоснабжения.





