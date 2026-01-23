Детям бывшего главы правительства Аджарии приостановили статус учащихся в батумской школе

Восьмая государственная школа Батуми приостановила на неопределенный срок статус учеников детям бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Данную информацию подтвердили в самом учебном заведении.



По словам директора школы Кетеван Гварджаладзе, решение было принято на основании письменного заявления матери детей — Магды Мамуладе. Она пояснила, что дети в течение определенного времени не посещали занятия, после чего была задействована предусмотренная законодательством процедура.



«На данный момент статус учеников приостановлен, однако их документы из школы не изымались. Согласно действующим правилам, если ученик длительное время не посещает школу, по заявлению родителя возможно приостановление статуса. Заявление направил один из родителей. В случае возвращения дети будут восстановлены в том же классе. Причина приостановки статуса в заявлении указана не была», — заявила Кетеван Гварджаладзе.



Торнике Рижвадзе вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в Германию. Из Турции семья выехала в Германию для прохождения лечения. Сам Рижвадзе по-прежнему находится под наблюдением врачей.



По версии прокуратуры, 6 июля Торнике Рижвадзе находился в гостях у друга, где тайно взял принадлежащее хозяину огнестрельное оружие системы Glock, которое хранилось ненадлежащим образом в застекленной беседке рядом с домом. В результате инцидента он получил тяжелые телесные повреждения.





