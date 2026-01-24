Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси и Батуми задержаны 38 нелегалов


24.01.2026   11:25


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии провели спецмероприятия по контролю за миграцией в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Согласно ведомству, в результате комплексных мер были задержаны 38 иностранных граждан, в том числе граждане Китая, Индии, Непала, Пакистана, Турции, Кот-д’Ивуара, Судана, Нигерии, Иордании и Индии, находящихся в Грузии без законных оснований. Установлено, что задержанные лица находятся в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

«В настоящее время задержанные содержатся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в заявлении МИД.


