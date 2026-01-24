На Батумском бульваре продолжается благоустройство общественного пространства

24.01.2026 11:29





На Батумском бульваре продолжается благоустройство общественного пространства, в частности, с территории убирают торговые ларьки, сообщила администрация бульвара города Батуми.



«После информирования владельцев торговых объектов соответствующей службой Батумского бульвара было принято решение об очистке территории от существующих объектов.



Указанные работы проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и нормативными актами и направлены на благоустройство общественного пространства, охрану облика бульвара и улучшение рекреационной среды для граждан», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





