На Батумском бульваре продолжается благоустройство общественного пространства


24.01.2026   11:29


На Батумском бульваре продолжается благоустройство общественного пространства, в частности, с территории убирают торговые ларьки, сообщила администрация бульвара города Батуми.

«После информирования владельцев торговых объектов соответствующей службой Батумского бульвара было принято решение об очистке территории от существующих объектов.

Указанные работы проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и нормативными актами и направлены на благоустройство общественного пространства, охрану облика бульвара и улучшение рекреационной среды для граждан», — говорится в сообщении.


