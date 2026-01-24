Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Багдати планируется развитие спортивной и рекреационной инфраструктуры


24.01.2026   19:18


Проектирование многофункционального спортивного комплекса в Багдати выполнит компания WALL Architecture, победившая в конкурсе. Завершение проектных работ запланировано на май 2026 года.

Комплекс будет включать спортивный зал на 250 зрителей, детский и взрослый бассейны, тренажерные залы, залы для дзюдо, бокса и других единоборств, гимнастики, а также пространства для занятий различными видами спорта.

Кроме того, в Багдати запланировано строительство футбольного технического центра. Проект предусматривает обустройство футбольного поля с искусственным покрытием, трибунами на 300 зрителей и сопутствующей инфраструктурой.


