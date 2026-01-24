Nestle прокомментировала изъятие детского питания Picot: речь идет о превентивной мере

Компания «Nestle Georgia» прокомментировала процесс изъятия отдельных партий детского питания Picot, заявив, что данное решение носит исключительно превентивный характер.



В официальном заявлении отмечается:



«С высокой степенью ответственности уточняем, что данное действие со стороны компании является мерой профилактики. Производитель по собственной инициативе изъял лишь несколько конкретных партий из-за потенциального риска. Речь идет только о тех партиях, в которых использовался ингредиент, полученный от внешнего поставщика. Особенно важно подчеркнуть, что ни в одной стране не зафиксировано жалоб потребителей или характерных симптомов».



Ранее Служба продовольственной безопасности (СЭС) сообщила, что в Грузии продолжается процесс изъятия отдельных партий детского питания Picot, а также начато служебное расследование в связи с данной продукцией.



СЭС призывает потребителей соблюдать осторожность и следить за официальной информацией ведомства.





