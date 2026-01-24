|
|
|
Nestle прокомментировала изъятие детского питания Picot: речь идет о превентивной мере
24.01.2026 19:23
Компания «Nestle Georgia» прокомментировала процесс изъятия отдельных партий детского питания Picot, заявив, что данное решение носит исключительно превентивный характер.
В официальном заявлении отмечается:
«С высокой степенью ответственности уточняем, что данное действие со стороны компании является мерой профилактики. Производитель по собственной инициативе изъял лишь несколько конкретных партий из-за потенциального риска. Речь идет только о тех партиях, в которых использовался ингредиент, полученный от внешнего поставщика. Особенно важно подчеркнуть, что ни в одной стране не зафиксировано жалоб потребителей или характерных симптомов».
Ранее Служба продовольственной безопасности (СЭС) сообщила, что в Грузии продолжается процесс изъятия отдельных партий детского питания Picot, а также начато служебное расследование в связи с данной продукцией.
СЭС призывает потребителей соблюдать осторожность и следить за официальной информацией ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна