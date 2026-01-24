В Батуми изъяты незаконно построенные дома бизнесмена Галифа Озтюрка

24.01.2026 19:26





В Батуми на улице Гоголя государство изъяло жилые корпуса, незаконно построенные бизнесменом Галиф Озтюрк. Сегодня, 24 января, сотрудники Агентства по управлению имуществом вошли в здания в сопровождении полиции охраны. Правоохранители требуют покинуть корпуса нескольких человек, которые утверждают, что уже проживают в этих квартирах. Об этом сообщает местное издание Батумелеби.



Турецкий бизнесмен Галиф Озтюрк был задержан в Грузии в 2022 году. По информации прокуратуры, в ходе обыска в его квартире в Батуми было изъято особо крупное количество наркотического вещества - 7,2159 грамма кокаина. Суд приговорил Озтюрка к 8 годам лишения свободы, однако в июне прошлого года он был освобожден на основании процессуального соглашения.



О незаконной предпринимательской деятельности Озтюрка в Батуми на протяжении многих лет заявляли представители оппозиции. По их утверждениям, в центре города он без разрешений построил 12 корпусов, которые, как сообщалось, предназначались для расширения сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино. Оппозиция также утверждала, что о деятельности Озтюрка были осведомлены как власти, так и представители правящей партии. В качестве его покровителя в период премьерства называли бывшего главу правительства, который в настоящее время находится под стражей. В свою очередь, бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе ранее отрицал эти обвинения, заявляя, что подобная информация направлена на дискредитацию власти.





