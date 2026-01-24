В Аджарии запускают новую программу психологической поддержки подростков с трудным поведением

24.01.2026 20:05





В 2026 году Министерство здравоохранения и социальной защиты Аджарии запустило новую программу, направленную на психологическую поддержку подростков с трудным поведением.



Целевую группу программы составляют дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, состояние которых не подпадает под критерии присвоения статуса лица с ограниченными возможностями, однако имеющиеся психосоциальные проблемы негативно отражаются на их благополучии и качестве жизни членов их семей.



В рамках программы помощь получат 200 бенефициаров. На её реализацию из бюджета будет выделено 360 000 лари.





