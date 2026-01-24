Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Аджарии запускают новую программу психологической поддержки подростков с трудным поведением


24.01.2026   20:05


В 2026 году Министерство здравоохранения и социальной защиты Аджарии запустило новую программу, направленную на психологическую поддержку подростков с трудным поведением.

Целевую группу программы составляют дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, состояние которых не подпадает под критерии присвоения статуса лица с ограниченными возможностями, однако имеющиеся психосоциальные проблемы негативно отражаются на их благополучии и качестве жизни членов их семей.

В рамках программы помощь получат 200 бенефициаров. На её реализацию из бюджета будет выделено 360 000 лари.


