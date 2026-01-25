Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сотрудники полиции арестовали женщину, ударившую ножом сожителя


25.01.2026   12:38


По обвинению в попытке предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении члена семьи, сотрудники Батумского городского управления полиции Аджарии МВД Грузии задержали гражданку иностранного государства М. С. 1988 года рождения. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.

Следствием было установлено, что в Батуми обвиняемая нанесла ножевые ранения в область груди гражданину иностранного государства К. И. 1991 года рождения, состоявшему с ней в гражданском браке.

«С целью оказания надлежащей медицинской помощи раненый был доставлен в клинику.

Сотрудники задержали М. С. в качестве обвиняемой по горячим следам.

В качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления - нож.

Следствие ведется по статье 19-109-й УК Грузии, предусматривающей в виде наказания от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - говорится в информации МВД Грузии.


