В Грузии задержан помощник бывшего губернатора Хабаровского края РФ

В Грузии задержан политический соратник Сергея Фургала: Михаила Тимофеева могут экстрадировать в Россию



В пятницу, 23 января, в Грузии был задержан 60-летний россиянин Михаил Тимофеев, помощник и политический соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чьё дело стало причиной массовых протестов в Хабаровске в 2020–2021 годах.



Соратник бывшего губернатора Фургала, осуждённого на 22 года тюрьмы строгого режима, прибыл в Грузию 28 марта 2024 года и сразу запросил убежище, указав на политическое преследование в РФ.



Политический характер дела подтверждён рядом правозащитных организаций, включая «Мемориал», а также независимыми СМИ. Остальные фигуранты дела осуждены на сталинские сроки от 20 до 30 лет по уголовному делу с истёкшим сроком давности.



Но Грузия отказала Тимофееву в предоставлении убежища. В 2023 году российские власти заочно арестовали его в рамках расследования убийства 2004 года предпринимателя Евгения Зори, проправиетльственные СМИ называют его "криминальным авторитетом".



Департамент миграции Грузии отказал Тимофееву в убежище 27.12.2024, что было обжаловано в суде. Грузинские власти отказались признать факт политического преследования, проигнорировав предоставленные доказательства: публикации в прессе, заключения правозащитных организаций и документы о предыдущем преследовании Тимофеева со стороны российских властей.



Тимофеев был задержан по ходатайству прокуратуры Грузии, сославшейся на письмо Московского бюро Интерпола от 24 апреля 2024 года и т.н. Красный циркуляр от 29 апреля 2024 года.



При этом формального запроса об экстрадиции от РФ не поступало, а имеющееся письмо не соответствует требованиям закона, отмечают правозащитники.



Кроме того, Красный циркуляр был аннулирован Интерполом ещё до ареста, решение Генеральной ассамблеи и сертификат от 12 сентября 2025 года, о чем грузинским властям известно.



Его задержание сроком на 3 месяца произведено с целью предоставить России возможность направить мотивированный запрос об экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче 1957 года.



Тимофеев содержится в тюрьме в Глдани и суд вправе впоследствии продлить данный трёхмесячный срок ареста.

Грузия не ведёт в отношении Тимофеева собственных следственных или судебных процедур, за исключением обжалования отказа в убежище. Задержание осуществляется исключительно в рамках подготовки к возможной экстрадиции по тому же делу, по которому РФ преследует Сергея Фургала, Тимофеева и их соратников.

Т.е. в Грузии Тимофеев ни в чём не обвиняется.



Правовых оснований для приостановления апелляции по делу об убежище не существует, однако защита Тимофеева существенно осложнена: его, вероятно, не доставят в суд, а в условиях содержания в тюрьме он лишён возможности работать с документами и готовить правовую позицию.



Физическое и психологическое состояние Тимофеева тяжёлое. Вместо защиты он столкнулся с политическим преследованием, сопровождающимся игнорированием норм национального и международного права.

У него отсутствует доступ к необходимому по состоянию здоровья питанию и лекарствам, а также связь с родственниками. Недавно в РФ умер его отец; больная мать, с которой он не виделся 6 лет, осталась одна.



Ранее Тимофеев провёл в тюрьме 8 лет по приговору, признанному незаконным ЕСПЧ. За это время он получил инвалидность и ряд заболеваний, перечень которых не умещается на одном листе бумаги.



Он является вынужденным вегетарианцем, поскольку мясо и другие источники белка из тюремного рациона вызывают у него тяжёлые аллергические реакции. В условиях тюрьмы его жизнь находится под реальной угрозой.



С 2020 года Тимофеев борется за свою свободу и жизнь. Сразу после ареста Фургала, он уехал из РФ в Китай, пытался получить защиту в Таиланде, а затем и в Грузии. Отказ в предоставлении убежища со стороны МВД Грузии в декабре 2024 года стал для него сигналом того, что страна перестаёт быть безопасным местом. Однако возможности для дальнейшего выезда были ограничены инвалидностью и отсутствием действующего паспорта. В результате он оказался в ловушке.





