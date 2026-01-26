|
|
|
У здания Службы госбезопасности в Тбилиси работают полиция и криминалисты
26.01.2026 13:53
В Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела, рядом со зданием Службы государственной безопасности, мобилизованы сотрудники полиции и экспертно-криминалистические группы. Территория оцеплена жёлтыми лентами.
На данный момент причины проведения следственных действий остаются неизвестными. В МВД Грузии уточняют детали произошедшего.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна