У здания Службы госбезопасности в Тбилиси работают полиция и криминалисты


26.01.2026   13:53


В Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела, рядом со зданием Службы государственной безопасности, мобилизованы сотрудники полиции и экспертно-криминалистические группы. Территория оцеплена жёлтыми лентами.

На данный момент причины проведения следственных действий остаются неизвестными. В МВД Грузии уточняют детали произошедшего.


