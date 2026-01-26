У здания Службы госбезопасности в Тбилиси работают полиция и криминалисты

26.01.2026 13:53





В Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела, рядом со зданием Службы государственной безопасности, мобилизованы сотрудники полиции и экспертно-криминалистические группы. Территория оцеплена жёлтыми лентами.



На данный момент причины проведения следственных действий остаются неизвестными. В МВД Грузии уточняют детали произошедшего.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





