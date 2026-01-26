|
|
|
В оливковом масле «Final» обнаружены вредные для здоровья ингредиенты
26.01.2026 15:49
Растительное масло — это пищевой продукт повседневного потребления, не входящий в список скоропортящихся и опасных продуктов, но вредные жиры могут нанести существенный вред здоровью человека.
В последние годы растительные жиры систематически проверяются. Нарушения были обнаружены в оливковом масле, которое признано самым полезным жиром.
Помимо Национального агентства по пищевым продуктам, платформа «Consumer.ge» провела исследование растительных масел. 15 образцов растительного масла, приобретенных случайным образом в различных магазинах Тбилиси, были протестированы в аккредитованной лаборатории в Италии, и в этом случае превышение нормы химического соединения было обнаружено в 1 образце — в оливковом масле холодного отжима «Final».
Обнаруженные в результате исследования химические загрязнители значительно повреждают почки, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и особенно опасны для детей.
Наряду с возможным вредом химически загрязненного оливкового масла, врачи говорят о пользе качественного оливкового масла.
Чтобы получить полезные свойства масла и не навредить организму, необходимо соблюдать важные правила, касающиеся этого продукта.
В этом году государство расширяет исследования растительных масел и, как и страны Европейского союза, с 1 июля ужесточит контроль на законодательном уровне. Планируется контролировать жиры, уже используемые в предприятиях общественного питания.
Эксперты призывают потребителей внимательно читать этикетку и строго соблюдать температурные режимы для безопасного использования масла.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна