В оливковом масле «Final» обнаружены вредные для здоровья ингредиенты

26.01.2026 15:49





Растительное масло — это пищевой продукт повседневного потребления, не входящий в список скоропортящихся и опасных продуктов, но вредные жиры могут нанести существенный вред здоровью человека.



В последние годы растительные жиры систематически проверяются. Нарушения были обнаружены в оливковом масле, которое признано самым полезным жиром.



Помимо Национального агентства по пищевым продуктам, платформа «Consumer.ge» провела исследование растительных масел. 15 образцов растительного масла, приобретенных случайным образом в различных магазинах Тбилиси, были протестированы в аккредитованной лаборатории в Италии, и в этом случае превышение нормы химического соединения было обнаружено в 1 образце — в оливковом масле холодного отжима «Final».



Обнаруженные в результате исследования химические загрязнители значительно повреждают почки, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и особенно опасны для детей.



Наряду с возможным вредом химически загрязненного оливкового масла, врачи говорят о пользе качественного оливкового масла.



Чтобы получить полезные свойства масла и не навредить организму, необходимо соблюдать важные правила, касающиеся этого продукта.



В этом году государство расширяет исследования растительных масел и, как и страны Европейского союза, с 1 июля ужесточит контроль на законодательном уровне. Планируется контролировать жиры, уже используемые в предприятиях общественного питания.



Эксперты призывают потребителей внимательно читать этикетку и строго соблюдать температурные режимы для безопасного использования масла.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





