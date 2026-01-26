|
|
|
Идентифицированные партии детского питания Picot практически полностью изъяты с рынка - НАП
26.01.2026 18:07
«Идентифицированные партии детского питания Picot почти полностью изъяты с рынка», — сообщает Национальное агентство продовольствия.
По информации агентства, соответствующие службы Национального агентства продовольствия по всей территории Грузии контролируют изъятие из оборота конкретных партий импортированного детского питания Picot.
«Идентифицированные партии:
Picot 1 400 г – 8000003312;
Picot 1 800 г – 8000003297;
Picot 2 800 г – 8000003280.
Инспекционные группы агентства проверили указанные партии как в сетевых аптеках, так и в оптовых и розничных торговых объектах.
В проверенных торговых объектах продукция указанных партий Picot, при её наличии, полностью изъята и подлежит уничтожению», — говорится в информации Национального агентства продовольствия.
Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если она уже была приобретена.
В связи с возможным риском выявления токсина цереулида, компания «Лакталис Нутришн Санте» (LNS) инициировала изъятие с рынка конкретных партий молочных продуктов детского питания Picot.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна