Идентифицированные партии детского питания Picot практически полностью изъяты с рынка - НАП

26.01.2026 18:07





«Идентифицированные партии детского питания Picot почти полностью изъяты с рынка», — сообщает Национальное агентство продовольствия.



По информации агентства, соответствующие службы Национального агентства продовольствия по всей территории Грузии контролируют изъятие из оборота конкретных партий импортированного детского питания Picot.



«Идентифицированные партии:

Picot 1 400 г – 8000003312;

Picot 1 800 г – 8000003297;

Picot 2 800 г – 8000003280.



Инспекционные группы агентства проверили указанные партии как в сетевых аптеках, так и в оптовых и розничных торговых объектах.



В проверенных торговых объектах продукция указанных партий Picot, при её наличии, полностью изъята и подлежит уничтожению», — говорится в информации Национального агентства продовольствия.



Национальное агентство продовольствия призывает потребителей не использовать продукцию из указанных партий, если она уже была приобретена.



В связи с возможным риском выявления токсина цереулида, компания «Лакталис Нутришн Санте» (LNS) инициировала изъятие с рынка конкретных партий молочных продуктов детского питания Picot.







