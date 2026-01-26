Франция заключила под стражу капитана танкера «теневого флота» РФ

Французские власти взяли под стражу капитана нефтяного танкера Grinch, следовавшего из российского Мурманска и относящегося к «теневому флоту» России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Марселя. Арестованному 58 лет, он является гражданином Индии. В ведомстве уточнили, что остальные члены экипажа, также имеющие индийское гражданство, остаются на борту судна. Расследование, по данным прокуратуры, сосредоточено на проверке законности флага, под которым ходил танкер, а также навигационных документов, необходимых для его эксплуатации.



Как отмечает BFMTV, сам танкер передан в распоряжение прокуратуры Марселя. Следствие считает, что Grinch использовал ложный флаг Коморских островов. После задержания танкер был отконвоирован в залив Фос-сюр-Мер и с 24 января стоит на якоре у нефтяного терминала порта Марсель-Фос, где его охраняют корабли французских ВМС и два катера жандармерии Тулона.



О задержании танкера в акватории Средиземного моря стало известно 22 января. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в X, что военно-морские силы страны перехватили судно, следовавшее из России и находившееся под международными санкциями. Он подчеркнул, что операция стала частью усилий по пресечению деятельности «теневого флота», который используется для финансирования российской агрессии против Украины.





