|
|
|
В детском саду № 6 Зугдиди произошло задымление
28.01.2026 17:27
В детском саду № 6 Зугдиди было зафиксировано задымление. Предположительной причиной инцидента стали старые кабели электропроводки. В этом же здании проживают вынужденные беженцы из Апхазети.
Эвакуация воспитанников детского сада была проведена своевременно.
На месте были мобилизованы пожарно-спасательные службы и бригада скорой медицинской помощи.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что произошло короткое замыкание на трансформаторе. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна