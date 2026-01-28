Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В детском саду № 6 Зугдиди произошло задымление


28.01.2026   17:27


В детском саду № 6 Зугдиди было зафиксировано задымление. Предположительной причиной инцидента стали старые кабели электропроводки. В этом же здании проживают вынужденные беженцы из Апхазети.

Эвакуация воспитанников детского сада была проведена своевременно.

На месте были мобилизованы пожарно-спасательные службы и бригада скорой медицинской помощи.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что произошло короткое замыкание на трансформаторе. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал.


