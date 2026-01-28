В детском саду № 6 Зугдиди произошло задымление

В детском саду № 6 Зугдиди было зафиксировано задымление. Предположительной причиной инцидента стали старые кабели электропроводки. В этом же здании проживают вынужденные беженцы из Апхазети.



Эвакуация воспитанников детского сада была проведена своевременно.



На месте были мобилизованы пожарно-спасательные службы и бригада скорой медицинской помощи.



В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что произошло короткое замыкание на трансформаторе. По их данным, в результате происшествия никто не пострадал.





