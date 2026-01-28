В муниципалитете Цхалтубо выявлено нелегальное предприятие по переработке сыра

Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия Имерети выявили нелегальное предприятие по переработке сыра в муниципалитете Цхалтубо, в селе Гегути. Физическое лицо осуществляло деятельность без регистрации в реестре экономической деятельности и без признания со стороны Национального агентства продовольствия.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии нарушались санитарно-гигиенические нормы, а также требования по прослеживаемости продукции. В соответствии с законодательством бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.



Нарушения также зафиксированы на предприятии по переработке сыра ООО «Рагожи» (ИНН 419617258; адрес: муниципалитет Ткибули, село Самтредиа). Бизнес-оператор вел деятельность без признания Национального агентства продовольствия и не соблюдал требования по прослеживаемости, за что был оштрафован, а производство приостановлено.



Национальное агентство продовольствия в очередной раз призывает бизнес-операторов своевременно обновлять регистрацию в реестре экономической деятельности и, при необходимости, получать официальное признание агентства.



Национальное агентство продовольствия осуществляет государственный контроль на всей территории страны в непрерывном режиме.





