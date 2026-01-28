Расследование ifact: 19 судов, заходивших в порты Грузии, соответствуют признакам российского «теневого флота»

Издание ifact опубликовало журналистское расследование в котором утверждает, что в 2024-2025 годах в порты Грузии заходили 19 судов, предположительно относящихся к российскому »теневому флоту». К такому выводу пришли журналисты, в течение двух месяцев наблюдавшие за судами, заходящими в порты Батуми, Поти и Кулеви.



«В ходе нашего наблюдения было установлено, что нефтяные танкеры, прибывающие из российских портов, регулярно отключают системы автоматической идентификации (AIS), подменяют координаты и швартуются в открытом море вдали от берега при движении по основным маршрутам транспортировки нефти по Черному морю», — пишет ifact.



«Начиная с 27 ноября 2025 года, мы вели систематическое ежедневное наблюдение за грузинскими портами (Батуми, Кулеви и Поти) и всеми танкерами для перевозки нефти, нефтепродуктов и химический веществ, заходящими в эти порты, используя в качестве основных инструментов отслеживания сайты www.marinetraffic.com и globalfishingwatch.org.



Параллельно мы изучали архивные данные портов, чтобы установить, какие танкеры ранее заходили в грузинские воды. Суда, заходящие в Грузию из России или оккупированных территорий Украины, были причислены нами к категории подозрительных», — рассказывают журналисты.



По их словам, они обращали внимание на то, каким флагом ходили подозрительные суда, где они зарегистрированы, менялось ли их название, отключалась ли навигационная система, имелась ли у них международная страховка, в какие порты они входили ранее.



Дополнительная информация была получена с сайтов www.equasis.org и www.vesselfinder.com. Суда, отвечающие как минимум половине перечисленных критериев, характерных для «теневого флота», были отнесены ими к этой категории.





Что представляет собой »теневой флот»?

Суда «теневого флота» обычно действуют вне рамок общепринятого регулирования международной морской торговли. Они обладают рядом характерных особенностей:



• Устаревшие и не соответствующие стандартам: возраст большинства этих судов превышает 15 лет, и они часто не имеют надлежащих протоколов инспекции и технического обслуживания.

• Непрозрачное владение: ими часто владеют фиктивные компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, чтобы скрыть истинного владельца.

• Отсутствие полноценного страхования: эти суда обычно эксплуатируются без стандартного промышленного страхования, полагаясь на мелких, ненадежных страховщиков, или работают вообще без страховки.

• Манипулирование флагом (переключение флагов): операторы регулярно меняют регистрацию судов, выбирая юрисдикции с недостаточным регулирующим надзором (Габон, Эсватини, Панама) или используя поддельные документы, подтверждающие флаг.



Рост »теневого флота» вызывает серьезную озабоченность международного сообщества по нескольким причинам:



Экологическая опасность: использование устаревших, плохо обслуживаемых и незастрахованных танкеров существенно увеличивает риск крупных разливов нефти. В случаях аварий часто отсутствуют финансовые механизмы для восстановления окружающей среды или компенсации ущерба.

Риск столкновений: отключая системы слежения и передавая ложные координаты, эти суда создают угрозу судоходству и повышают вероятность столкновений на оживленных морских путях.

Угроза безопасности: есть подозрения, что некоторые суда теневого флота участвуют участвуют в гибридной войне, включая шпионаж или незаконную перевозку оружия.

Подрыв санкционного режима: масштаб этого флота (на долю которого, по оценкам, приходится 20% мировой торговли нефтью) подрывают эффективность международных санкционных систем и нормативно-правовых рамок энергетического сектора.





