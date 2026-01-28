|
Три человека задержаны за насилие в отношении полициейских
28.01.2026 21:56
По обвинению в сопротивлении и насилии в отношении полиции, совершенные группой, Министерство внутренних дел задержало в Кахети троих. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как сказано в информации, правоохранители при исполнении профессиональных обязанностей остановили для проверки трех человек, в ходе чего обвиняемые оказали сопротивление полиции и нанесли словесные и физические оскорбления.
По обвинению в групповом сопротивлении и насилии в отношении полиции задержаны: Н.Ш., 2001 года рождения, и ранее судимые И.К., 1990 года рождения, и Л.И., 1994 года рождения.
«Следствием установлено, что 27 января этого года в одном из сел муниципалитета Лагодехи правоохранители при исполнении профессиональных обязанностей остановили для проверки три лица, в ходе чего обвиняемые оказали сопротивление полиции и нанесли словесные и физические оскорбления.
В результате этого насильственного действия различные повреждения получили четверо сотрудников Министерства внутренних дел. В результате проведенных по делу следственных действий правоохранители задержали всех трех подозреваемых прямо на месте происшествия.
Расследование ведется в соответствии со статьей 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет», - говорится в информации.
