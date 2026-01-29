|
В Тбилиси в 2025 году зафиксировали почти 6 тыс. нарушений газовой безопасности
29.01.2026 11:05
В 2025 году в Тбилиси зафиксировали 5 940 нарушений правил газовой безопасности в жилых домах и офисах. Статистику опубликовала распределительная компания Tbilisi Energy.
Часть инцидентов имела трагические последствия: 6 человек погибли в результате взрывов и отравления угарным газом, еще 23 человека были госпитализированы после воздействия CO₂.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в густонаселенном спальном районе Глдани – 1 297 случаев за год. Меньше всего нарушений оказалось в Ваке – 257.
Tbilisi Energy напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и немедленно звонить по номеру 114 при обнаружении запаха газа.
