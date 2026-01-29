Четыре врача задержаны за фальшивые справки для пенсий по инвалидност

29.01.2026 16:16





В Тбилиси задержали четырех врачей, которые за взятки выдавали поддельные медицинские справки для получения государственных пособий по инвалидности. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.



Обвиняемые работают в Центральной больнице Тбилиси и столичном медцентре «Krol Medical Corporation».



Следствие установило, что медики подготовили фальшивые справки как минимум для 315 граждан. Документы внесили в электронную базу Минздрава Грузии, благодаря чему гражданам незаконно присваивали статус лиц с ограниченными возможностями и назначали пенсии. На данный момент опрошены 107 человек, подтвердившие, что получали выплаты на основании поддельных документов.



Против врачей ведется расследование по статьям о коммерческом подкупе и изготовлении, сбыте поддельных официальных документов. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





